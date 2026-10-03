«Тебя ждёт сюрприз»: Сожитель не знал о беременности женщины, задушившей ребёнка в Шереметьево

Мужчина, с которым жила прилетевшая из Антальи пассажирка, даже не подозревал, что его спутница ждёт ребёнка. Об этом рассказал источник газеты «Известия».

Напомним, именно эту женщину подозревают в том, что она задушила новорождённого в одном из туалетов Шереметьево.

По информации издания, 30-летняя пассажирка делила быт с 38-летним спутником и 11-летней дочерью.

Собеседник издания уточнил, что перед вылетом из Турции мужчина обратил внимание на изменившуюся фигуру женщины. Но когда он напрямую спросил про беременность, та уклонилась от ответа и лишь намекнула, что его «скоро ждёт сюрприз».

До этого Life.ru рассказывал, что после случившегося в Шереметьево появилась новая версия произошедшего. По данным SHOT, ребёнок мог появиться на свет уже мёртвым. Женщина прилетела из Антальи, родила в туалете терминала, а через несколько часов скончалась в больнице от большой потери крови.