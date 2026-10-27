Тела размером с детей и яйцевидный корабль: Пентагон слил сенсационные показания о крушении НЛО в Розуэлле

В новой партии рассекреченных документов Пентагона обнаружились показания бывшего американского военного, утверждавшего, что в 1947 году он видел обломки космического аппарата и тела двух пришельцев на авиабазе Розуэлл. По словам очевидца, останки были размером с детей, но имели непропорционально большие головы. Об этом сообщает NewsNation.

Документ оказался в седьмой подборке материалов о неопознанных аномальных явлениях, опубликованной американским военным ведомством 23 октября. Речь идёт о письменных показаниях, данных под присягой в 2002 году. Хотя имя автора в опубликованной версии скрыто, текст совпадает с рассказом Уолтера Хаута — бывшего офицера по связям с общественностью военной базы Розуэлл.

Хаут утверждал, что его провели в охраняемый ангар, где находился недавно доставленный объект необычной формы. По описанию военного, аппарат напоминал металлическое яйцо длиной примерно четыре метра. У него не было видимых крыльев, окон, хвостового оперения или шасси.

Неподалёку, как вспоминал очевидец, под брезентом лежали два тела. Разглядеть их лица он не смог, однако заметил, что головы выглядели необычно крупными, а сами фигуры напоминали по размеру десятилетних детей.

«Я убеждён, что то, что я видел, было неким летательным аппаратом из космоса и его экипажем», — говорилось в показаниях Хаута.

История связана с одним из самых известных происшествий в истории уфологии. Летом 1947 года военные с базы Розуэлл в штате Нью-Мексико объявили об обнаружении «летающего диска». Первое официальное сообщение для прессы подготовил именно Хаут. Однако вскоре американские ВВС изменили объяснение, заявив, что найденные обломки принадлежали воздушному шару.

Позднее военное ведомство связывало происшествие с секретным проектом Mogul, предусматривавшим использование высотных аэростатов для наблюдения за советскими ядерными испытаниями. Несмотря на это, история продолжила обрастать теориями о крушении инопланетного корабля и сокрытии его обломков американскими властями.

Показания Хаута были записаны в 2002 году, а после его смерти вошли в книгу Дональда Шмитта и Тома Кэри «Свидетель Розуэлла», опубликованную в 2007-м. Теперь документ появился среди официально обнародованных материалов Пентагона.

Ранее Life.ru сообщал о бесшумном чёрном НЛО, замеченном сотрудниками федеральных правоохранительных органов США. Согласно рассекреченному отчёту Пентагона, в 2026 году очевидцы наблюдали треугольный объект, который сначала поднимался вертикально, затем завис над горным хребтом и внезапно ускорился до скорости, сопоставимой со скоростью истребителя. При этом никаких звуков двигателей или следов выхлопа свидетели не заметили. Инцидент также вошёл в новую подборку документов об аномальных явлениях.