В США заметили бесшумный НЛО, двигавшийся со скоростью истребителя

Сотрудники федеральных правоохранительных органов США наблюдали загадочный чёрный объект, который бесшумно двигался со скоростью истребителя. Об этом стало известно из опубликованных рассекреченных документов Пентагона.

Согласно одному из отчётов, инцидент произошёл в 2026 году. Очевидцы описали неопознанный объект как матово-чёрный треугольник. Сначала он около десяти секунд поднимался вертикально, затем примерно на 20 секунд завис над горным хребтом на высоте 60–90 метров.

После этого объект резко ускорился и скрылся из виду. По оценке наблюдателей, он двигался со скоростью, сопоставимой со скоростью истребителя, но при этом не издавал звуков.

Размах объекта оценили в 4–4,5 метра, длину — в 1,8–2,7 метра, а толщину — примерно в полметра. Пентагон также опубликовал отчёт ФБР с похожим описанием. В нём говорится, что приборы зафиксировали тепловое излучение объекта.