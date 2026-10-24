В США заметили бесшумный НЛО, двигавшийся со скоростью истребителя
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Сотрудники федеральных правоохранительных органов США наблюдали загадочный чёрный объект, который бесшумно двигался со скоростью истребителя. Об этом стало известно из опубликованных рассекреченных документов Пентагона.
Согласно одному из отчётов, инцидент произошёл в 2026 году. Очевидцы описали неопознанный объект как матово-чёрный треугольник. Сначала он около десяти секунд поднимался вертикально, затем примерно на 20 секунд завис над горным хребтом на высоте 60–90 метров.
После этого объект резко ускорился и скрылся из виду. По оценке наблюдателей, он двигался со скоростью, сопоставимой со скоростью истребителя, но при этом не издавал звуков.
Размах объекта оценили в 4–4,5 метра, длину — в 1,8–2,7 метра, а толщину — примерно в полметра. Пентагон также опубликовал отчёт ФБР с похожим описанием. В нём говорится, что приборы зафиксировали тепловое излучение объекта.
Ранее Life.ru рассказывал, какие документы об НЛО рассекретил Пентагон по распоряжению Дональда Трампа. В одной из предыдущих подборок оказались показания бывшего сотрудника военного ведомства, который вместе с женой наблюдал почти прозрачный бесшумный треугольник над своим домом в Колорадо. При этом американские власти не нашли доказательств внеземного происхождения подобных объектов.