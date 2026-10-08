Телефон рванул в пасти хищника: СК рассказал, что спасло подростка от медведя на Алтае

Школьник из Солтонского района Алтайского края пережил нападение медведя благодаря тому, что в пасти зверя взорвался аккумулятор его телефона. Об этом рассказали в «Максе» представители регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, подросток пришёл в лес, чтобы проверить пчелиный улей. Рядом был его совершеннолетний друг. Когда ребята заметили на участке медведя, юноша попытался спастись, забравшись на дерево. Однако хищник всё же стащил его вниз.

«Животное повалило его на землю и причинило множественные укусы, а также травмы тела и головы. Кроме того, во время нападения медведь повредил телефон потерпевшего, который воспламенился, причинив термический ожог несовершеннолетнему и отпугнув животное», — сообщили в ведомстве.

Таким образом смартфон, который зверь прокусил, невольно спас подростку жизнь: вспышка огня заставила медведя отступить. Ведомством было отмечено, что территорию происшествия обследует следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что на Алтае медведь напал на 15-летнего подростка недалеко от пасеки. Его госпитализировали. Известно, что медики оценили состояние пострадавшего, как тяжёлое.