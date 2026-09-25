Телеведущая пережила два выкидыша и столкнулась с тем, чего совсем не ожидала

Ирландская телеведущая Анна Дейли не смогла взять специальный оплачиваемый отпуск после выкидыша и уже через несколько дней вернулась к работе. Об этом пишет The Irish Sun.

Ведущая, воспитывающая троих детей, ранее пережила два выкидыша подряд — оба до 23-й недели беременности. По словам Дейли, для неё стало шоком, что в такой ситуации закон не предусматривает отдельного отпуска и женщине приходится оформлять обычный больничный.

Второй выкидыш произошёл у телеведущей на выходных, а уже в понедельник она вышла на работу. Дейли призналась, что у неё практически не осталось времени, чтобы осознать случившееся и пережить потерю.

Теперь ведущая поддерживает инициативу Лейбористской партии Ирландии, которая предлагает закрепить право на оплачиваемый отпуск продолжительностью до 20 дней после ранней потери беременности. Законопроект также предусматривает до десяти дней отдыха для людей, проходящих лечение от бесплодия и процедуры ЭКО.

При этом правительство Ирландии ранее одобрило собственную инициативу — о пяти днях оплачиваемого отпуска при потере беременности до 23 недель. Сейчас отдельного законодательно закреплённого отпуска для таких случаев в стране ещё нет.

Ранее Life.ru рассказывал, как актриса Катерина Шпица впервые призналась, что пережила два выкидыша перед рождением второго сына. Звезда отмечала, что одну из потерь предпочла скрыть даже от близких.