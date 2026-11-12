В московском районе Крылатское утром 12 ноября обнаружили тело 15-летней школьницы. Девочку нашли возле многоэтажного жилого дома на Рублёвском шоссе. Об этом сообщает MSK1.RU.

По информации издания, трагедия произошла возле 17-этажного здания. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В столичном управлении Следственного комитета журналистам сообщили, что причиной гибели несовершеннолетней стал суицид. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Других подробностей о погибшей пока не приводится.