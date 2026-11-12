Тело 15-летней девочки обнаружили возле жилого дома в Москве
Обложка © Life.ru
В московском районе Крылатское утром 12 ноября обнаружили тело 15-летней школьницы. Девочку нашли возле многоэтажного жилого дома на Рублёвском шоссе. Об этом сообщает MSK1.RU.
По информации издания, трагедия произошла возле 17-этажного здания. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.
В столичном управлении Следственного комитета журналистам сообщили, что причиной гибели несовершеннолетней стал суицид. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Других подробностей о погибшей пока не приводится.
Ранее Life.ru сообщал о гибели четырёхлетней девочки в Москве. Ребёнок выпал из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома в Большом Кондратьевском переулке. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.