В Ростове-на-Дону под окнами жилой многоэтажки обнаружили тело ребёнка. Погибшему на вид около шести-семи лет, его личность пока не установлена. Об этом сообщает сайт MK.RU со ссылкой на очевидцев.

Трагедия произошла в микрорайоне Суворовском на севере города. Тело нашли возле дома № 3 на улице Висаитова.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего и разыскать его родителей. Обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели двухлетнего мальчика в Ростове-на-Дону. Ребёнок выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома на улице Народного Ополчения. После трагедии прокуратура организовала проверку, в ходе которой планировалось установить обстоятельства случившегося и оценить исполнение родителями своих обязанностей.