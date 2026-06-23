Двухлетний ребёнок умер, выпав из окна многоэтажки Ростова-на-Дону

Прокуратура начала проверку после гибели двухлетнего ребёнка в Ростове-на-Дону. Малыш выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома.

Трагический инцидент произошёл на улице Народного Ополчения. От полученных травм мальчик погиб.

В рамках проверки будет дана оценка условиям, в которых находился ребёнок, а также действиям взрослых, отвечавших за его безопасность.

«Организована проверка, в том числе выясняется, насколько родители мальчика выполняли свои обязанности. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Сейчас сотрудники ведомства продолжают сбор информации и опрашивают лиц, которые могут помочь установить детали происшествия.

Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех проверочных мероприятий.

Ранее Life.ru писал, что в Осташкове Тверской области проводится проверка после падения двух малолетних девочек из окна квартиры на втором этаже вечером 20 июня. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.