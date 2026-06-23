В Тюмени малыш выпал из окна многоэтажного дома

В Тюмени произошла трагедия — маленький ребёнок выпал из окна многоквартирного дома. Инцидент случился вечером 22 июня, сообщили URA.ru в региональном департаменте здравоохранения.

Сигнал поступил операторам в 18:39, а бригада скорой прибыла на место уже через 12 минут. После осмотра малыша экстренно госпитализировали в ОКБ №2.

В медучреждении уточнили, что состояние пациента оценивается как тяжёлое. Ребёнок находится в профильном отделении, врачи делают всё возможное для его стабилизации.

А ранее Life.ru сообщал, что в Осташкове две девочки выпали из окна второго этажа. В настоящее время устанавливаются причины случившегося, а также условия, при которых дети оказались у открытого окна.