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23 июня, 13:27

В Тюмени малыш выпал из окна многоэтажного дома

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Тюмени произошла трагедия — маленький ребёнок выпал из окна многоквартирного дома. Инцидент случился вечером 22 июня, сообщили URA.ru в региональном департаменте здравоохранения.

Сигнал поступил операторам в 18:39, а бригада скорой прибыла на место уже через 12 минут. После осмотра малыша экстренно госпитализировали в ОКБ №2.

В медучреждении уточнили, что состояние пациента оценивается как тяжёлое. Ребёнок находится в профильном отделении, врачи делают всё возможное для его стабилизации.

Во Владивостоке 10‑летний мальчик выпал из окна и погиб
Во Владивостоке 10‑летний мальчик выпал из окна и погиб

А ранее Life.ru сообщал, что в Осташкове две девочки выпали из окна второго этажа. В настоящее время устанавливаются причины случившегося, а также условия, при которых дети оказались у открытого окна.

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Дарья Нарыкова
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