Во Владивостоке 10‑летний мальчик выпал из окна и погиб

Во Владивостоке 10‑летний мальчик выпал из окна многоэтажки и скончался. Прохожие нашли ребёнка в куртке и кроссовках под окнами дома на улице Нейбута. Об этом сообщает Telegram‑канал Amur Mash.

По информации канала, ребёнок проживал в квартире этого же дома. Следственные органы начали проверку и выясняют обстоятельства происшествия. Правоохранители опрашивают родственников, соседей и очевидцев, чтобы собрать полную картину событий.

Ранее в Екатеринбурге 13‑летний подросток выпал из трамвая, когда пытался выбраться через форточку на ходу. Мальчик полез через окно второго вагона до полной остановки состава и упал на асфальт. Медики доставили подростка в больницу.