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9 июня, 03:44

Во Владивостоке 10‑летний мальчик выпал из окна и погиб

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во Владивостоке 10‑летний мальчик выпал из окна многоэтажки и скончался. Прохожие нашли ребёнка в куртке и кроссовках под окнами дома на улице Нейбута. Об этом сообщает Telegram‑канал Amur Mash.

По информации канала, ребёнок проживал в квартире этого же дома. Следственные органы начали проверку и выясняют обстоятельства происшествия. Правоохранители опрашивают родственников, соседей и очевидцев, чтобы собрать полную картину событий.

В Москве ребёнок выпал из окна девятого этажа
В Москве ребёнок выпал из окна девятого этажа

Ранее в Екатеринбурге 13‑летний подросток выпал из трамвая, когда пытался выбраться через форточку на ходу. Мальчик полез через окно второго вагона до полной остановки состава и упал на асфальт. Медики доставили подростка в больницу.

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Лия Мурадьян
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