Тело народного художника Шалвы Бедоева месяц пролежало в его мастерской в Москве
Обложка © Российская академия художеств
Народного художника России Шалву Бедоева обнаружили мёртвым в его мастерской в Москве. По информации Mash, тело 85-летнего живописца нашли 4 октября сотрудники Союза художников.
Как утверждает канал, тело могло находиться в помещении около месяца. Точная дата и причина смерти в сообщении не указаны.
Бедоев родился 15 октября 1940 года в Южной Осетии. В 1969 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, где учился у Евсея Моисеенко и других мастеров.
В 2007 году он стал академиком Российской академии художеств, а в 2019-м получил звание народного художника России. Также Бедоев занимался преподаванием и возглавлял кафедру изобразительного искусства Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова.
По данным РАХ, произведения живописца представлены в Государственном Русском музее, Московском музее современного искусства, других музейных собраниях и частных коллекциях России и зарубежья. Среди его работ — «Сбор винограда», «Осетинская сказка» и «Золотая яблоня».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.