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Опубликовано 4 октября, 11:54

Тело народного художника Шалвы Бедоева месяц пролежало в его мастерской в Москве

Обложка © Российская академия художеств

Обложка © Российская академия художеств

Народного художника России Шалву Бедоева обнаружили мёртвым в его мастерской в Москве. По информации Mash, тело 85-летнего живописца нашли 4 октября сотрудники Союза художников.

Как утверждает канал, тело могло находиться в помещении около месяца. Точная дата и причина смерти в сообщении не указаны.

Бедоев родился 15 октября 1940 года в Южной Осетии. В 1969 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, где учился у Евсея Моисеенко и других мастеров.

В 2007 году он стал академиком Российской академии художеств, а в 2019-м получил звание народного художника России. Также Бедоев занимался преподаванием и возглавлял кафедру изобразительного искусства Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова.

По данным РАХ, произведения живописца представлены в Государственном Русском музее, Московском музее современного искусства, других музейных собраниях и частных коллекциях России и зарубежья. Среди его работ — «Сбор винограда», «Осетинская сказка» и «Золотая яблоня».

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Андрей Бражников
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