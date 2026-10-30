«Тело подавало сигналы»: Меркель объяснила пугающие приступы дрожи на публике в 2019 году
Меркель связала приступы сильной дрожи со смертью матери и стрессом
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий в 2019 году могли быть связаны с переживаниями после смерти матери и осознанием скорого ухода из политики. Об этом она рассказала в программе Bestbesetzung на Magenta TV в беседе с телеведущим Йоханнесом Кернером.
По словам экс-канцлера, сильное внутреннее напряжение могло проявляться через физическую реакцию организма. Меркель считает, что таким образом тело сигнализировало о необходимости остановиться и дать себе передышку.
Политик призналась, что, вероятно, не позволила себе полноценно пережить смерть матери. Однако взять паузу в работе она не могла из-за обязанностей главы правительства.
После нескольких подобных эпизодов Меркель решила присутствовать на военных церемониях сидя, в том числе во время исполнения государственных гимнов. Сначала такой формат казался окружающим непривычным, но затем к нему привыкли.
Приступы дрожи у Меркель привлекли внимание общественности летом 2019 года. Один из наиболее известных случаев произошёл во время встречи с Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда канцлер объясняла своё состояние обезвоживанием.