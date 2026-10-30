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Опубликовано 30 октября, 13:20

«Тело подавало сигналы»: Меркель объяснила пугающие приступы дрожи на публике в 2019 году

Меркель связала приступы сильной дрожи со смертью матери и стрессом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий в 2019 году могли быть связаны с переживаниями после смерти матери и осознанием скорого ухода из политики. Об этом она рассказала в программе Bestbesetzung на Magenta TV в беседе с телеведущим Йоханнесом Кернером.

По словам экс-канцлера, сильное внутреннее напряжение могло проявляться через физическую реакцию организма. Меркель считает, что таким образом тело сигнализировало о необходимости остановиться и дать себе передышку.

Политик призналась, что, вероятно, не позволила себе полноценно пережить смерть матери. Однако взять паузу в работе она не могла из-за обязанностей главы правительства.

После нескольких подобных эпизодов Меркель решила присутствовать на военных церемониях сидя, в том числе во время исполнения государственных гимнов. Сначала такой формат казался окружающим непривычным, но затем к нему привыкли.

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Приступы дрожи у Меркель привлекли внимание общественности летом 2019 года. Один из наиболее известных случаев произошёл во время встречи с Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда канцлер объясняла своё состояние обезвоживанием.

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Юрий Лысенко
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