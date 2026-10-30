«Тело подавало сигналы»: Меркель объяснила пугающие приступы дрожи на публике в 2019 году

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий в 2019 году могли быть связаны с переживаниями после смерти матери и осознанием скорого ухода из политики. Об этом она рассказала в программе Bestbesetzung на Magenta TV в беседе с телеведущим Йоханнесом Кернером.

По словам экс-канцлера, сильное внутреннее напряжение могло проявляться через физическую реакцию организма. Меркель считает, что таким образом тело сигнализировало о необходимости остановиться и дать себе передышку.

Политик призналась, что, вероятно, не позволила себе полноценно пережить смерть матери. Однако взять паузу в работе она не могла из-за обязанностей главы правительства.