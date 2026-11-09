Тело россиянки нашли под окнами дома в Сербии, под подозрением её бойфренд
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На сербском курорте Златибор 9 ноября нашли тело девушки, сообщает SHOT. По предварительным данным прокуратуры в Ужице, погибшей около 20 лет, она является гражданкой России.
Тело обнаружили на тротуаре перед жилым домом, где девушка снимала квартиру. Полиция оцепила территорию. В прокуратуре сообщили, что пока рассматривают несколько версий, в том числе случайное падение с балкона и убийство.
По данным SHOT, на теле девушки нашли множественные травмы. По предварительной версии, избиение и убийство мог совершить её парень. Молодой человек проживал в той же съёмной квартире. Он также гражданин России.
Ранее таксист в Индии признался в убийстве жены и шестерых её родственников, включая семилетнего ребёнка. По предварительным данным, причиной расправы стали затяжные семейные конфликты. Мужчину задержали после заявления о пропаже нескольких членов семьи.
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