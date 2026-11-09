Двое помощников шерифа погибли в американском штате Вашингтон, пытаясь спасти людей из дома вооружённого мужчины. Сотрудники спецподразделения попали под обстрел при попытке проникнуть в здание, где могли оставаться заложники. Об этом сообщает Fox News.

Трагедия произошла 3 ноября возле города Спэнгл, к югу от Спокана. Полицейские прибыли после сообщения женщины, рассказавшей, что её ранил собственный брат. Пострадавшей удалось выбраться из дома и обратиться за помощью. Подозреваемым оказался 37-летний Райан Ларсен. Правоохранители выяснили, что он может быть вооружён, а внутри здания, предположительно, находятся другие члены его семьи. Для проведения операции вызвали бойцов SWAT.

Когда силовики попытались войти в дом, мужчина открыл огонь. Тяжёлые ранения получили 35-летний Мейсон Ачесон и 29-летний Паркер Перри. Первый скончался в больнице 4 ноября. Второго некоторое время поддерживали на аппаратах жизнеобеспечения, чтобы обеспечить возможность донорства органов. Позднее на территории дома обнаружили тела самого Ларсена, его 72-летней матери Сюзанны и 45-летней сестры Ребекки. Виновник без признаков жизни также лежал рядом. Женщина, обратившаяся в полицию, выжила и была госпитализирована.

Оба погибших помощника шерифа ранее служили в Национальной гвардии США. У каждого остались жена и двое детей. Супруга Перри ожидает рождения третьего ребёнка. Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон распорядился приспустить государственные флаги 9 ноября в память о погибших. Директор ФБР Кэш Патель также выразил соболезнования семьям правоохранителей.