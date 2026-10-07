Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 18:49

Тело студента РУДН нашли под окнами общежития в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тело молодого человека обнаружили под окнами общежития №14 Российского университета дружбы народов в Москве. Предварительно, погибший был студентом РУДН. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Происшествие случилось 7 октября около 13:00. Обстоятельства гибели молодого человека пока устанавливаются. Официальной информации о причинах произошедшего на данный момент нет.

Тело пропавшего студента нашли в горах на юге Крыма
Тело пропавшего студента нашли в горах на юге Крыма

В студенческом чате обсуждают, что незадолго до случившегося молодой человек не сдал пересдачу перед комиссией. После неё ему могло грозить отчисление.

Ранее студент раскрыл мотив убийства мамы и брата в Петербурге. Молодой человек нанёс родным 90 ударов ножом.

Больше новостей о расследованиях, задержаниях и судебных решениях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar