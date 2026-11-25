В Санкт-Петербурге задержали 42-летнего жителя Воркуты по подозрению в распространении детской порнографии через социальные сети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии правоохранителей, с 25 июня 2025 года по 26 января 2026-го мужчина отправлял запрещённые фото и видео неустановленному пользователю соцсети. Оперативники задержали подозреваемого 24 ноября на Ленинском проспекте.

Во время обыска по месту проживания фигуранта полицейские изъяли два телефона, два ноутбука и жёсткий диск. На устройствах обнаружили материалы порнографического характера.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ. Правоохранители проверяют причастность мужчины к другим эпизодам и устанавливают возможных соучастников.

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