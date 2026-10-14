В Новосибирске арестовали москвича за развратную переписку с 9-летней девочкой

В Новосибирске суд отправил под стражу 49-летнего жителя Москвы, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности девятилетней девочки. Мужчина, по версии следствия, отправлял ребёнку интимные фотографии и склонял к развратным действиям. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону в «Максе».

В Новосибирске арестовали москвича за переписку интимного характера с девочкой/ Видео © Telegram / mvd_54

История началась в апреле 2026 года. Жительница Новосибирска обратилась в полицию, обнаружив, что её дочь общалась в социальной сети с незнакомым взрослым. Позднее собеседник предложил школьнице продолжить разговор в мессенджере.

По данным правоохранителей, именно там переписка приобрела сексуальный характер. После обращения матери было возбуждено уголовное дело, а оперативники приступили к установлению личности неизвестного. Выяснилось, что собеседник девочки проживает в Московской области. После задержания его доставили в Новосибирск для проведения следственных действий.

Мужчине официально предъявили обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела на данный момент продолжается.

Ранее Life.ru сообщал об аресте москвича в Калининграде по делу о преступлениях против четырёх школьниц. По версии следствия, мужчина знакомился с детьми в интернет-сообществах, после чего предлагал перейти к видеозвонкам. Следователи продолжают проверять возможную причастность обвиняемого к другим эпизодам.