Как минимум 30 россиян пожаловались на симптомы лихорадки денге во Вьетнаме с начала года. Особенно сложная обстановка сложилась в Дананге, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, около десяти россиян сейчас проходят лечение дома или в местных больницах. Туристы жалуются на высокую температуру, сильную ломоту, тошноту и другие симптомы инфекции.

Россиянка Юлия из Красноярска приехала в Дананг на зимовку вместе с мужем и ребёнком. 21 ноября у неё поднялась температура до 39 градусов, появились боль в глазах, ломота в теле и тошнота. Жаропонижающие снижали температуру лишь на полтора-два часа.

На следующий день девушка обратилась в больницу. Проведённые анализы подтвердили заражение лихорадкой денге.

Другой россиянин, Алексей, переболел инфекцией в Дананге ещё в октябре. У него температура достигала 39,5 градуса, позднее начались мышечные спазмы и появилась сыпь. Количество тромбоцитов в крови снизилось до 92 тысяч при нижней границе нормы в 150 тысяч.

Ещё один турист, 41-летний житель Тюмени, оказался в больнице уже после возвращения из Вьетнама. Температура поднималась до 39,7 градуса и долго не снижалась. Из-за падения уровня тромбоцитов и угрозы кровотечения мужчину госпитализировали на пять суток.

Представители местного сервиса медицинского сопровождения иностранцев рассказали SHOT, что обращения с подозрением на денге поступают практически ежедневно. По их словам, в некоторых больницах уже не хватает свободных палат. При этом большинство пациентов выздоравливают без тяжёлых осложнений, а часть проходит лечение дома под наблюдением врачей.

Масштаб распространения инфекции подтверждается статистикой вьетнамского Минздрава. За первые десять месяцев 2026 года в стране выявили более 170 тысяч случаев заболевания, 21 человек умер.

Особенно заметно число пациентов выросло в Дананге. К середине ноября там зарегистрировали около 10,7 тысячи заболевших — втрое больше, чем годом ранее. Из-за наплыва пациентов в одном из местных медцентров устанавливают дополнительные кровати, а при необходимости размещают больных в коридорах.

Лихорадка денге передаётся через укусы заражённых комаров. Специфического противовирусного лечения инфекции нет, а опасные осложнения могут возникнуть даже после снижения температуры.

Ранее Life.ru сообщал о выявлении 127 завозных случаев лихорадки денге в России за первые пять месяцев 2026 года. Роспотребнадзор относил Вьетнам к числу стран, где туристам следует особенно внимательно защищаться от укусов комаров. Ведомство советовало пользоваться репеллентами и проверять наличие москитных сеток в местах проживания.