Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила политический кризис в Польше с событиями на Украине в 2013–2014 годах. По её мнению, нынешняя ситуация в Варшаве напоминает Майдан, который польские власти сами поддерживали. Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.

«То, что сейчас польские власти переживают у себя дома как коллапс и трагедию, пытаются сдержать развитие ситуации от кровавого пике и вернуть в правовое русло, практически они же 12 лет назад поддерживали и благословляли у своих украинских соседей», — написала дипломат.

Поводом для публикации стало заявление президента Польши Кароля Навроцкого, который назвал события вокруг Конституционного трибунала силовым захватом государственного органа и потребовал восстановить правопорядок.

Захарова предложила представить, как бы польские политики отреагировали, если бы иностранные министры и парламентарии приехали поддерживать протестующих в Варшаве, участвовали в митингах и вмешивались в политический конфликт. По её словам, именно такое поведение западных представителей Варшава одобряла во время украинского Майдана.

В качестве примера дипломат напомнила о визите главы МИД Германии Гидо Вестервелле на Майдан в декабре 2013 года. Он появился там вместе с лидером украинской оппозиции Виталием Кличко. Захарова также упомянула американского сенатора Джона Маккейна, выступавшего перед участниками протестов, и помощника госсекретаря США Викторию Нуланд, раздававшую митингующим печенье.

Отдельно представитель российского МИД обратила внимание на участие польских политиков в украинских протестах. В декабре 2013 года на Майдане выступили лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и представитель «Гражданской платформы» Яцек Протасевич. По словам Захаровой, тогда представители нынешних противоборствующих политических лагерей Польши поддерживали одни и те же протестные силы.

Дипломат также напомнила о событиях 2004 года, когда президент Польши Александр Квасьневский участвовал в международном посредничестве во время Оранжевой революции на Украине. Тогда стороны договорились о повторном голосовании второго тура президентских выборов, которое состоялось 26 декабря.

Захарова провела параллели и с захватами административных зданий во время Евромайдана. Она указала на занятие протестующими Киевской городской администрации, столкновения с правоохранителями и захват областных администраций в западных регионах Украины. Как подчеркнула дипломат, западные государства не осуждали подобные действия, а поддерживали протестное движение.

В завершение Захарова обратила внимание на то, что 21 февраля 2014 года министры иностранных дел Польши, Германии и Франции выступили гарантами соглашения между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. Уже на следующий день политический кризис перешёл в новую фазу, а Янукович покинул страну.