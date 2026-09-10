«Теперь злодеи — айтишники»: Глава Diamondback заявил о смене отношения к нефтяникам

Технологические гиганты сменили нефтяные компании в роли «врага общества № 1». Такую оценку дал глава американской Diamondback Energy Кейс Ван’т Хоф в интервью Financial Times. По его словам, молодёжь стала иначе смотреть на нефтяную отрасль. Она снова воспринимается как место, где можно хорошо зарабатывать и строить карьеру.

«Может ли энергетика быть крутой? Да, пожалуй. Теперь именно айтишников воспринимают как злодеев», — сказал Ван’т Хоф.

Глава Diamondback связывает перемены с растущей критикой технологических компаний. В частности, недовольство вызывают дата-центры для искусственного интеллекта. Их строительство требует больших объёмов электроэнергии и вызывает споры из-за влияния на окружающую среду.

При этом слова Ван’т Хоф отражают его оценку ситуации, а не данные об общем отношении американцев к нефтяной отрасли. Сам он отмечает рост интереса молодых специалистов к стажировкам и работе в энергетике.

Diamondback Energy — крупнейший публичный независимый нефтедобытчик Пермского бассейна в США. В то же время американская нефтегазовая отрасль стала заметно менее трудоёмкой. Компании нарастили добычу благодаря автоматизации, новым технологиям и росту эффективности.

США сейчас добывают в среднем около 13,8 млн баррелей нефти в сутки. Это рекордный уровень. При этом численность работников непосредственно в сфере добычи нефти и газа остаётся значительно ниже показателей прошлого десятилетия.