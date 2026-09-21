«Терминатор» против инфлюенсера: В США впервые устроили бой робота и человека

В Сан-Франциско состоялся первый бой человека с гуманоидным роботом. Инфлюенсер Фрэнки Лапенна вышел против андроида T800 китайского стартапа EngineAI. Официальное видео опубликовал проект REK.

Видео © Х/REK

Несмотря на сопротивление человека, робот нанёс точный прямой удар и сбил Лапенну с ног. После этого инфлюенсер не смог продолжить поединок.

«Робот против человека бьёт по-другому — жёстко и по-настоящему. Я почувствовал настоящий страх за человеческого бойца», — признался один из зрителей.

Сам Лапенна рассказал, что во время боя бил андроида так сильно, что сломал ему руку.

Чтобы усилить сходство с персонажем из фильма, роботу приделали голову Терминатора. При этом в поединке T800 управлял оператор, а не действовал полностью автономно.

В REK заявили, что в будущем хотят выпускать на ринг уже самостоятельных андроидов. Представители проекта пообещали, что тогда «UFC станет трешем для бумеров».

Роботов используют не только для развлечений. Их задействуют в промышленности, космосе, медицине и других сферах, где машины берут на себя сложные, опасные или монотонные задачи. По мере развития технологий андроиды всё чаще учатся работать рядом с людьми и выполнять действия, требующие точности и физической силы.