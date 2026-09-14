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Регион
Опубликовано 14 сентября, 12:32

Робот-гуманоид на МФМ на Урале предсказывает будущее через «астрал» и чакры

Обложка © ТАСС / Елена Игнатьева

Обложка © ТАСС / Елена Игнатьева

На Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге показали гуманоидного робота, который делает астрологические прогнозы. Корреспондент RT Георгий Бабаян сообщил, что для предсказания машине нужно «раскрыть чакры, активировать инфракрасный порт и войти в астрал».

На фестивале молодёжи показали робота-астролога из Перми. Видео © Telegram / RT на русском

Необычного гуманоида привезла компания «ЭР-Телеком» из Перми. Посетители фестиваля могут не только посмотреть на робота, но и получить от него персональный астрологический прогноз.

Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На него съехались 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Участники обсуждают технологии, науку и культуру, а робот-астролог стал одной из самых неожиданных и обсуждаемых экспозиций.

Международный фестиваль молодёжи — 2026 в Екатеринбурге
Международный фестиваль молодёжи — 2026 в Екатеринбурге

А ранее Life.ru писал, что на фестивале молодёжи в Екатеринбурге 100 поваров угощают блюдами народов России. На гастрофестивале «Вкусы народов мира» участникам предлагают как хорошо знакомые блюда, так и региональные специалитеты, которые редко встретишь за пределами их родины.

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Дарья Нарыкова
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