Термометры покажут минус: Москвичей предупредили о заморозках в ночь на 21 октября

В Москве в ночь на 21 октября местами ожидается понижение температуры воздуха ниже нуля. По прогнозу Гидрометцентра России, похолодание придётся на период с 03:00 до 07:00. В связи с этим автомобилистов предупредили о возможном ухудшении дорожных условий.

При переходе температуры через нулевую отметку на отдельных участках дорог может образоваться гололедица. Особенно внимательными водителям следует быть ранним утром, когда температура воздуха опускается до минимальных значений.

«Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в предупреждении.

Водителям рекомендуется выбирать скорость с учётом состояния дорожного покрытия, избегать резких манёвров и торможений. Даже при отсутствии осадков на отдельных участках дороги может появиться тонкий слой льда.

Ожидаемое похолодание носит локальный характер: отрицательная температура прогнозируется не повсеместно, а лишь в отдельных районах столицы.