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Опубликовано 19 октября, 16:51

Tesla предложила акционерам переизбрать Илона Маска в совет директоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alessia Pierdomenico

Американская компания Tesla предложила акционерам переизбрать генерального директора Илона Маска в совет директоров ещё на три года. Голосование состоится 3 декабря на ежегодном собрании инвесторов, следует из документа, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Вместе с предпринимателем на новый срок выдвинуты председатель совета директоров Робин Дэнхольм и один из основателей компании Джеффри Брайн Страубел. Руководство Tesla рекомендует акционерам поддержать все три кандидатуры. Если предложение одобрят, они сохранят места в совете директоров на следующие три года.

Маску принадлежит около 19,8% акций Tesla с учётом ценных бумаг, находящихся под его контролем. При этом примерно 207,5 миллиона акций предпринимателя переданы в залог для обеспечения личных финансовых обязательств. Внутренние правила автопроизводителя ограничивают сумму заимствований под такие бумаги: она не должна превышать меньшую из двух величин — 3,5 миллиарда долларов либо 25% стоимости заложенного пакета.

Помимо переизбрания руководителей, на декабрьском собрании акционеры рассмотрят вопрос об утверждении вознаграждения топ-менеджмента за 2025 год. Также инвесторам предстоит проголосовать за сохранение PricewaterhouseCoopers в качестве независимого аудитора Tesla на следующий финансовый период.

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Ранее Life.ru сообщал, что акционеры Tesla одобрили Илону Маску компенсационный пакет стоимостью до одного триллиона долларов. В ноябре 2025 года инициативу поддержали 75% голосовавших инвесторов. Вознаграждение привязано к выполнению масштабных бизнес-показателей, среди которых рост капитализации компании до 8,5 триллиона долларов и расширение производства электромобилей, роботакси и человекоподобных роботов. В случае достижения поставленных целей доля Маска в Tesla может увеличиться до четверти акций.

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Юлия Сафиулина
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