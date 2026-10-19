Подарок на $10 миллиардов: Маск пообещал каждому ребёнку в США по акции SpaceX

Американский миллиардер Илон Маск пообещал в 2027 году подарить каждому ребёнку в США по одной акции своей космической компании SpaceX. Сейчас стоимость одной ценной бумаги составляет около 146 долларов (около 12 тысяч рублей). О своих планах предприниматель сообщил в социальной сети X.

«В следующем году я подарю каждому ребёнку в Америке по одной своей акции SpaceX. И это будет только начало», — написал бизнесмен.

Маск пока не уточнил, как именно будет организована передача ценных бумаг, в какие сроки дети смогут их получить и какие условия потребуется выполнить для участия в программе.

По оценкам американских СМИ, в Соединённых Штатах проживают около 73 миллионов детей младше 18 лет. Если обещание распространится на всех несовершеннолетних, общая стоимость подаренных акций может составить порядка 10,7 миллиарда долларов. Расчёт основан на биржевой цене SpaceX в 146,03 доллара за акцию по итогам торгов 16 октября.

Примечательно, что ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл уже объявила о намерении пожертвовать акции компании на сумму свыше 320 миллионов долларов для финансирования инвестиционных счетов более двух миллионов американских детей. Новое обещание Маска предполагает значительно больший масштаб.

Ранее Life.ru сообщал, что выход SpaceX на биржу сделал Илона Маска первым в истории долларовым триллионером. В июне 2026 года компания провела первичное размещение акций, после которого большая часть состояния предпринимателя оказалась сосредоточена в ценных бумагах космической корпорации.