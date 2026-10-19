Илон Маск предупредил, что многие люди могут быть повержены суперинтеллектом

Илон Маск допустил, что даже он может оказаться среди людей, которых победит суперинтеллект благодаря способности убеждать. Об этом американский предприниматель написал в соцсети X.

«Так много людей будут враз повержены суперубедительным суперинтеллектом, и я, возможно, окажусь одним из них», — написал Маск.

Под суперинтеллектом подразумевается искусственный интеллект, превосходящий человека по интеллектуальным возможностям. В данном случае Маск обратил внимание на способность такой системы убеждать людей, в том числе тех, кто считает себя устойчивым к её влиянию.

Предприниматель неоднократно высказывался о стремительном развитии ИИ и связанных с ним рисках. В интервью The Economist он предположил, что примерно через пять лет искусственный интеллект превзойдёт совокупный интеллект человечества, а ещё через десять лет люди могут утратить контроль над ним.

При этом Маск также прогнозирует, что развитие ИИ и робототехники способно привести к эпохе изобилия, когда товары и услуги станут доступнее. Однако переход к такой модели, по его оценке, может оказаться непростым.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп объявил о планах создать в США Силы искусственного интеллекта по аналогии с Космическими силами. Американский президент назвал ИИ новой промышленной революцией и заявил, что технология может стать одним из ключевых факторов развития экономики. При этом Трамп не уточнил, будет ли новое подразделение отдельной структурой или войдёт в состав уже существующих ведомств.