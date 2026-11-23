Точечные удары ВСУ затронули 17 регионов России: сбито 192 дронов за ночь
МО: Силы ПВО сбили 192 беспилотника ВСУ над 17 регионами России
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Российские силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника. Воздушные цели сбили над 17 регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, атаки отражали с 20:00 22 ноября до 08:00 23 ноября. Беспилотники уничтожали как в приграничных областях, так и в Поволжье, на Урале и в других частях России.
В список регионов вошли Брянская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Кировская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, Самарская, Тамбовская и Ульяновская области. Кроме того, российские военные уничтожали воздушные цели над Краснодарским и Пермским краями, Татарстаном, Башкортостаном и Крымом.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении 170 украинских беспилотников в ночь на 22 ноября. Тогда воздушные цели перехватывали над шестью областями, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей. Позднее, с 08:00 до 20:00, российские силы ПВО уничтожили ещё 38 БПЛА.