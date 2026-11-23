Российские силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника. Воздушные цели сбили над 17 регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атаки отражали с 20:00 22 ноября до 08:00 23 ноября. Беспилотники уничтожали как в приграничных областях, так и в Поволжье, на Урале и в других частях России.

В список регионов вошли Брянская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Кировская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, Самарская, Тамбовская и Ульяновская области. Кроме того, российские военные уничтожали воздушные цели над Краснодарским и Пермским краями, Татарстаном, Башкортостаном и Крымом.