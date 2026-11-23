Резервуары с нефтью вблизи Альметьевска снова атаковали ВСУ, есть повреждения
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Беспилотники вновь атаковали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане. Повреждены несколько объектов, но погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе раиса республики Рустама Минниханова.
Юго-восток региона подвергся продолжительному налёту утром 23 ноября. Информацию о последствиях атаки власти республики получают в оперативном режиме.
«В результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.
На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты принимают необходимые меры для ликвидации последствий атаки. Число беспилотников, участвовавших в налёте, и характер повреждений пока не уточняются.
Ранее, 19 ноября, нефтяные резервуары под Альметьевском уже подвергались атаке БПЛА. Тогда повреждения получили и гражданские объекты. По информации республиканских властей, благодаря работе автоматической системы пожаротушения удалось избежать крупного возгорания.