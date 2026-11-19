Беспилотники атаковали резервуары для хранения нефти на территории Татарстана. В результате налёта также получили повреждения несколько гражданских объектов. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба главы республики.

По данным региональных властей, целью беспилотников стала инфраструктура, предназначенная для хранения нефти. Помимо нефтяных резервуаров, последствия атаки зафиксированы на объектах гражданского назначения.

Утром 19 ноября на территории Татарстана действовал режим беспилотной опасности. Угроза атаки объявлялась для Нижнекамска, Набережных Челнов и Бугульмы. В аэропортах республики временно вводились ограничения на приём и отправку воздушных судов.

Татарстан в последние месяцы неоднократно подвергался атакам беспилотников. Под угрозой оказывались как промышленные предприятия, так и жилые кварталы.

Один из наиболее серьёзных налётов произошёл 15 ноября. Тогда беспилотники атаковали Закамскую зону республики. Повреждения получили объекты промышленной зоны и многоквартирный дом в Нижнекамске. Жильцов эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения.