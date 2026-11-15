Три человека получили ранения в результате утренней атаки беспилотников на Нижнекамский район Татарстана 15 ноября. Все пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев в мессенджере MAX.

«Пострадали три человека. Они получили ранения средней степени тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице», — написал глава регионального Минздрава.

Абашев подчеркнул, что медицинские учреждения располагают достаточными силами и средствами для оказания помощи пострадавшим. Врачи оценивают состояние всех троих пациентов как средней степени тяжести.

Ранее власти Татарстана сообщили о массированной и продолжительной атаке беспилотников на Закамскую зону республики. Повреждения получили объекты промышленной зоны, а также жилой дом в Нижнекамске. Его жителей эвакуировали, для временного размещения людей организовали два специальных пункта.

Раису Татарстана Рустаму Минниханову регулярно докладывают об оперативной обстановке. На местах происшествий продолжается ликвидация последствий налёта. По информации региональных властей, благодаря работе сил ПВО и мобильных групп удалось предотвратить более масштабные разрушения.