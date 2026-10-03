Токаев снял с должности главкома ВМС Казахстана после гибели 14 военных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Каната Ниязбекова с должности главнокомандующего Военно-морскими силами страны. Соответствующее распоряжение опубликовано от имени главы государства.

Кадровое решение последовало после трагедии на военных учениях у берегов Каспийского моря. В сентябре 14 военнослужащих Казахстана погибли во время высадки, когда из-за непогоды их унесло в море.

Также Токаев распорядился освободить от должности заместителя министра обороны Казахстана Алмаза Джумакеева.

Канат Ниязбеков был назначен главкомом ВМС распоряжением президента страны 15 августа 2025 года. Он родился в Аягузе, окончил Балтийский военно-морской институт и Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова, имеет звание капитана 1-го ранга. Служебный путь прошёл от помощника командира сторожевого корабля морских частей Пограничной службы КНБ Казахстана до начальника главного штаба — первого заместителя главнокомандующего ВМС.