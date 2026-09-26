«Просили удалить посты»: В Казахстане рассказали о звонках после трагедии на Каспии

Несколько жителей Казахстана заявили, что после публикаций о гибели военнослужащих на Каспии им начали поступать звонки от людей, представившихся сотрудниками полиции. Об этом пишет КазТАГ.

Один из пользователей соцсетей по имени Темирлан опубликовал аудиозапись разговора с человеком, который назвался сотрудником полиции Алматы. По словам мужчины, до этого он разместил пост с критикой руководства Минобороны и Военно-морских сил Казахстана.

Как рассказал автор публикации, собеседник попросил удалить запись из-за большого количества негативных комментариев и необходимости «не допустить повторения митинга».

Темирлан заявил, что публикация отражала его гражданскую позицию, поэтому удалять её он отказался. Позже, по его словам, к нему домой приехали сотрудники, после чего он удалил свои посты. О похожих звонках и визитах сообщили и другие пользователи из Казахстана. Официальных комментариев по этим заявлениям пока не приводится.