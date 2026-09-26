В Казахстане прощаются с погибшими на учениях в Каспийском море военными

В Казахстане начались похороны военнослужащих, погибших 24 сентября во время учений на Каспийском море. В Актау простились с Сержаном Аяпбергеном, семья которого отказалась от предложенных Минобороны воинских почестей и предусмотренных уставом ритуалов.

Проводить Аяпбергена в последний путь 26 сентября пришло множество людей. С семи лет он профессионально занимался спортом в школе «Жас Батыр», стал кандидатом в мастера спорта и завоевал серебро чемпионата Казахстана по самбо среди младших юношей. Также военнослужащий был призёром студенческих Игр стран СНГ и неоднократно добивался успехов на соревнованиях по дзюдо.

«В траурном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, министр обороны Республики Казахстан Даурен Косанов, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай қажы Тағанұлы, депутаты Национального Курултая, члены «Қазақстан Халық Кеңесі», а также известные общественные деятели и сослуживцы», — сообщает акимат Мангистауской области о прощании с погибшими военными.

В этот же день в Жанаозене запланированы похороны Мейрамбека Ермуханулы и Дастана Нурболулы. Ещё одного погибшего, Асета Саматулы, проводят в последний путь 27 сентября в его родном селе Шетпе.