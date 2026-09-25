В Казахстане после гибели 12 военных на учениях в море завели дело о халатности
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Уголовное дело возбудили в Казахстане после гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море. Следствие проверит обстоятельства произошедшего по двум статьям Уголовного кодекса страны.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 453 УК Казахстана («Халатность, повлекшая тяжкие последствия») и статье 465 («Нарушение правил судовождения»)», — говорится в сообщении правительства страны.
Для расследования сформировали межведомственную следственно-оперативную группу. Правительство поручило в кратчайшие сроки установить все обстоятельства происшествия и определить виновных.
Life.ru сообщал, что во время учений в Каспийское море унесло группу казахстанских военнослужащих. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днём общенационального траура. По последним данным, во время учений погибли 12 военнослужащих. Среди них 11 матросов срочной службы и один офицер.
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