В Казахстане после гибели 12 военных на учениях в море завели дело о халатности

Уголовное дело возбудили в Казахстане после гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море. Следствие проверит обстоятельства произошедшего по двум статьям Уголовного кодекса страны.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 453 УК Казахстана («Халатность, повлекшая тяжкие последствия») и статье 465 («Нарушение правил судовождения»)», — говорится в сообщении правительства страны.

Для расследования сформировали межведомственную следственно-оперативную группу. Правительство поручило в кратчайшие сроки установить все обстоятельства происшествия и определить виновных.