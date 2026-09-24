Токаев объявил 25 сентября днём общенационального траура в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днём общенационального траура после гибели военнослужащих во время учений на Каспийском море.

«Распоряжением главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан объявлен общенациональный траур», — сообщили в пресс-службе президента.

Трагедия произошла 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в Мангистауской области. По предварительным данным Минобороны Казахстана, из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в Каспийское море унесло 19 военнослужащих.

В спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС, авиация и другие службы. Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших. По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело. Правительство Казахстана также сформировало специальную комиссию для расследования причин трагедии.

Напомним, во время учений ВМС Казахстана на Каспии в Мангистауской области погибли девять военнослужащих. Из-за резкого ухудшения погоды в море унесло 19 человек. Троих спасли, одного госпитализировали, а ещё семерых продолжают искать.