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Опубликовано 24 сентября, 18:57

Путин направил Токаеву соболезнования в связи с трагедией на учениях на Каспии

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил соболезнования казахстанскому лидеру Касыму-Жомарту Токаеву в связи с трагедией на учениях в Каспийском море. Текст телеграммы публикует пресс-служба Кремля. Глава государства попросил передать слова поддержки и сочувствия родным погибших военнослужащих.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования... Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. В России разделяют их боль и скорбь», — говорится в тексте.

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Bild: У базы США Шпангдалем в Германии разбился истребитель F-16

Напомним, во время учений на Каспии группу из 19 военнослужащих унесло в море. По последним данным, погибли 12 человек — 11 матросов срочной службы и один офицер. Ещё нескольких ищут, в районе инцидента начата масштабная операция. Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днём общенационального траура.

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Матвей Константинов
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