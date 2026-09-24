Путин направил Токаеву соболезнования в связи с трагедией на учениях на Каспии

Президент России Владимир Путин направил соболезнования казахстанскому лидеру Касыму-Жомарту Токаеву в связи с трагедией на учениях в Каспийском море. Текст телеграммы публикует пресс-служба Кремля. Глава государства попросил передать слова поддержки и сочувствия родным погибших военнослужащих.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования... Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. В России разделяют их боль и скорбь», — говорится в тексте.