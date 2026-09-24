Число погибших на учениях в Казахстане выросло до 12, большинство — срочники

Число военнослужащих, погибших во время учений на Каспийском море в Казахстане, выросло до 12. Среди них 11 матросов срочной службы и один офицер — старший лейтенант Олжас Мухтарулы.

Акимат Мангистауской области также уточнил первоначальные данные о масштабах происшествия. По новой информации, во время выполнения учебно-боевой задачи в море унесло 17 военнослужащих, а не 19, как сообщалось ранее.

Троих военных удалось спасти, поиски ещё двух продолжаются. Глава правительственной комиссии, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев поручил вести поисково-спасательную операцию круглосуточно с привлечением всех необходимых сил и средств.

По факту гибели военных возбуждено уголовное дело. Для установления обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, МЧС, Генпрокуратуры и других ведомств.