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Регион
Опубликовано 24 сентября, 17:16

Число погибших на учениях в Казахстане выросло до 12, большинство — срочники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Число военнослужащих, погибших во время учений на Каспийском море в Казахстане, выросло до 12. Среди них 11 матросов срочной службы и один офицер — старший лейтенант Олжас Мухтарулы.

Акимат Мангистауской области также уточнил первоначальные данные о масштабах происшествия. По новой информации, во время выполнения учебно-боевой задачи в море унесло 17 военнослужащих, а не 19, как сообщалось ранее.

Троих военных удалось спасти, поиски ещё двух продолжаются. Глава правительственной комиссии, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев поручил вести поисково-спасательную операцию круглосуточно с привлечением всех необходимых сил и средств.

По факту гибели военных возбуждено уголовное дело. Для установления обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, МЧС, Генпрокуратуры и других ведомств.

Число погибших при крушении военного вертолёта в Казахстане увеличилось до двух человек
Число погибших при крушении военного вертолёта в Казахстане увеличилось до двух человек

Ранее Life.ru сообщал о первых данных трагедии, согласно которым во время учений в Каспийское море унесло группу казахстанских военнослужащих. Позднее власти уточнили число погибших и пропавших. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днём общенационального траура.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и спасательных операциях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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