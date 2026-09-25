Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 10:15

В Казахстане начались массовые задержания после гибели 14 военных

Пять должностных лиц ВС Казахстана задержали после гибели 14 военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Пять должностных лиц Вооружённых сил Казахстана задержаны после гибели военнослужащих на учениях на Каспии. Об этом сообщили в МВД республики.

Среди задержанных — начальник штаба — первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана. Также правоохранители задержали двух командиров воинских частей, командира роты морской пехоты и командира катера.

Их подозревают в уголовных правонарушениях, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, которые повлекли тяжкие последствия.

Трагедия произошла 24 сентября в Мангистауской области во время учений ВМС на побережье Каспийского моря. Из-за резкого ухудшения погоды и порывистого ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 человек погибли.

Обнаружены тела всех 14 погибших на Каспии казахстанских военных
Обнаружены тела всех 14 погибших на Каспии казахстанских военных

Ранее Life.ru писал о возбуждении уголовного дела после гибели военнослужащих на учениях в Казахстане. Следствие начало проверку по фактам халатного отношения к службе и нарушения правил кораблевождения.

Больше новостей о расследованиях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Казахстан
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar