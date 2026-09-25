В Казахстане начались массовые задержания после гибели 14 военных

Пять должностных лиц Вооружённых сил Казахстана задержаны после гибели военнослужащих на учениях на Каспии. Об этом сообщили в МВД республики.

Среди задержанных — начальник штаба — первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана. Также правоохранители задержали двух командиров воинских частей, командира роты морской пехоты и командира катера.

Их подозревают в уголовных правонарушениях, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, которые повлекли тяжкие последствия.

Трагедия произошла 24 сентября в Мангистауской области во время учений ВМС на побережье Каспийского моря. Из-за резкого ухудшения погоды и порывистого ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 человек погибли.

Ранее Life.ru писал о возбуждении уголовного дела после гибели военнослужащих на учениях в Казахстане. Следствие начало проверку по фактам халатного отношения к службе и нарушения правил кораблевождения.