Обнаружены тела всех 14 погибших на Каспии казахстанских военных

В Казахстане завершилась поисковая операция после трагедии на военных учениях в Каспийском море. Утром 25 сентября спасатели обнаружили тела двух последних пропавших военнослужащих — сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы. Таким образом, число погибших достигло 14 человек, сообщили в Министерстве обороны республики.

Последних двух военнослужащих нашли около 09:15 по местному времени. До этого поисково-спасательная операция шла круглосуточно с привлечением военных, сотрудников спасательных служб, авиации и водолазов.

Трагедия произошла 24 сентября в Мангистауской области во время учений Военно-морских сил Казахстана. При выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря резко ухудшилась погода и усилился ветер, после чего группу военнослужащих унесло в море.

Первоначально Минобороны сообщало о 19 оказавшихся в воде военных. Позже региональные власти уточнили данные: речь шла о 17 военнослужащих. Троих из них удалось спасти, один был госпитализирован.

После происшествия власти Казахстана создали правительственную комиссию для выяснения причин трагедии. Возбуждены уголовные дела о халатности, повлёкшей тяжкие последствия, и нарушении правил судовождения.

25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур. Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Он также поручил установить все обстоятельства случившегося и оказать помощь семьям погибших.