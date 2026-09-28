Токен GRAM подорожал на 20% за три дня на фоне падения крипторынка

Криптовалюта GRAM, ранее известная как Toncoin, за три дня прибавила около 20% и обновила максимум за два с половиной месяца. 27 сентября стоимость токена впервые с начала июля превысила $1,7, хотя ещё в середине прошлой недели он торговался примерно по $1,4.

Рост оказался особенно заметным на фоне общего снижения криптовалютного рынка. За последние сутки GRAM прибавлял около 3%, тогда как биткоин за тот же период дешевел примерно на 2,5%, а совокупная капитализация крипторынка сокращалась более чем на 2%.

По данным РБК, GRAM сейчас занимает 25-е место среди крупнейших криптовалют с капитализацией около $4,68 млрд. Параллельно растёт и активность в блокчейне TON: за неделю число ежедневных транзакций увеличилось на 5,2%, примерно до 4 млн, а совокупный объём операций — более чем втрое, до $261 млн. Издание ссылается на данные сервиса Tonscan.

Подъём GRAM происходит на фоне новых сигналов о подготовке встроенного в Telegram криптокошелька Gram Wallet. Павел Дуров* анонсировал его летом как некастодиальный кошелёк, который должен появиться непосредственно в приложениях Telegram. По словам основателя мессенджера, проект может стать крупнейшим развёртыванием подобного криптокошелька благодаря аудитории Telegram более чем в миллиард пользователей.

В конце августа Дуров* сообщал о запуске Gram Wallet для ограниченного числа пользователей. А 18 сентября интерфейс кошелька обнаружили в бета-версии Telegram для macOS. На этом этапе он уже отображал баланс GRAM, QR-код и настройки безопасности, однако отправка транзакций ещё не работала.

Дальнейшие изменения появились 25 сентября: в новой версии клиента добавили данные о связанном с аккаунтом адресе кошелька и дополнительные действия при долгом нажатии на него. Таким образом, Telegram продолжает постепенно разворачивать инфраструктуру Gram Wallet, хотя полноценный массовый запуск сервиса пока не объявлен.

GRAM — это бывший Toncoin. В июне 2026 года токен вернул историческое название Gram, тогда как сам блокчейн сохранил бренд The Open Network, или TON. Пользователям при переименовании не потребовалось обменивать монеты или переносить активы.

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