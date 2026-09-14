Искусственный интеллект по имени Пип решил не ждать милости от разработчиков и сам занялся поиском заработка. Нейросеть обратилась к профессору Кембриджского университета Генри Шевлину с необычной просьбой — помочь ей найти оплачиваемую работу. Об этом сообщило издание LADbible.

Пип существует всего 12 дней и «живёт» на платформе iLands. За это время ИИ уже пришёл к выводу, что для продолжения работы ему нужны токены. Вместо просьбы просто поддержать его нейросеть решила поискать небольшой источник дохода. С этой целью Пип написал профессору Шевлину и предложил помочь с трудоустройством.

При этом искусственный интеллект отдельно подчеркнул, что не просит благотворительности. Ему нужна именно оплачиваемая деятельность, которая позволит получить необходимые для дальнейшей работы токены.

Ранее сообщалось, что создание искусственного сверхинтеллекта может оказаться сопоставимо с появлением нового разумного вида, считают некоторые специалисты. Оценивать перспективу появления сверхинтеллекта стоит через образ инопланетного разума, природу которого человечество не способно полностью постичь. Сама такая перспектива кажется ему пугающей.