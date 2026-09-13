«Я не буду вам лгать»: Глава Anthropic предупредил о реальных опасностях ИИ

Глава и сооснователь компании Anthropic Дарио Амодеи заявил, что технологическая индустрия недостаточно открыто рассказывала о возможных рисках искусственного интеллекта.

В интервью CBS News он отметил, что разработчики долгое время старались показывать ИИ преимущественно с положительной стороны, не акцентируя внимание на потенциальных угрозах.

«Я не буду вам лгать: существуют реальные опасности. И я думаю, что индустрия слишком долго скрывала от людей, что эта технология несет риски», — сказал Амодеи.

По его словам, темпы развития искусственного интеллекта оказались выше, чем он ожидал. Теперь, считает руководитель Anthropic, компаниям необходимо честнее говорить о возможных последствиях внедрения новых технологий.

При этом Амодеи призвал не отказываться от развития ИИ полностью. Он считает, что речь должна идти о более осторожном подходе и контроле за дальнейшим прогрессом.

«Это не значит, что теперь нужно паниковать. Это не значит, что нужно все остановить. Но я бы сказал, что это тревожный сигнал. Тревожный сигнал о том, что нам нужно замедлиться», — заявил глава Anthropic.

В России планируют сформировать отдельные правила использования искусственного интеллекта. Меры вошли в концепцию повышения уровня цифровой грамотности граждан, которую утвердило правительство. Документ предусматривает развитие навыков безопасного взаимодействия с современными технологиями.