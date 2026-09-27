Только не конфеты: Воспитатели назвали желанные презенты на профессиональный праздник

27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. В беседе с Life.ru воспитатели рассказали, какие подарки хотели бы получить в профессиональный праздник.

Старший воспитатель из Челябинска Алина Ефанова рассказала, что чаще всего педагогам дарят цветы и сладости. По её словам, такие подарки остаются классикой, однако одинаковых наборов за годы работы становится слишком много.

Если говорить о том, что действительно было бы приятно получить, я бы выбрала что-то более практичное. Например, хороший чай или кофе. Это всегда уместно, ведь мы, воспитатели, без чашки чая между занятиями просто не выживаем. Или сырная коробка — знаете, такие наборы, где собрана целая коллекция разных сортов сыра? Это гораздо интереснее, чем очередные конфеты. Не удивляйтесь, это звучит необычно, но на самом деле это очень практичный и приятный подарок. А если совсем размечтаться, то это сертификат в спа-салон, потому что после рабочего дня с двадцатью непоседами, когда ты три часа объясняешь, почему нельзя есть снег и что бабочки — это не злые птицы, хочется просто выдохнуть и расслабиться. Алина Ефанова Старший воспитатель из Челябинска

Она добавила, что родителям стоит читать с детьми дома и учить вместе с ними стихи к праздникам. Это снижает нагрузку на воспитателей и помогает самим детям чувствовать себя увереннее. Если выбрать подарок сложно, Ефанова советует спросить педагога напрямую. Не меньше её порадуют открытка с тёплыми словами, детский рисунок или просто искреннее «спасибо» в конце дня.

Воспитатель Полина Комкова считает удачными подарками вещи, которые помогают в ежедневной работе. Это может быть ламинатор, брошюратор, резак для бумаги, листы для ламинирования или фотобумага. Также, если нет времени и возможности что-то придумать, сертификат — отличный вариант. Массаж, магазин косметики, книжный — неважно, куда, любой будет приятно получить. Ещё один вариант — фотокнига или картина-коллаж из фотографий воспитателя с детьми, дополненная детскими цитатами и поздравлениями. Ну и, классика — вкусные, полезные боксы или наборы для перекусов или чаепития в обеденное время.

«Хочется отметить, что, безусловно, самым главным подарком всегда является уважение родителей, готовность к сотрудничеству, понимание и поддержка, а также любовь деток, ради которых мы и выбрали свою профессию», — отметила Комкова.

Воспитатель из посёлка Стрелка Краснодарского края Евгения Дроздова рассказала, что чаще всего получает конфеты и игристое. Вместо сладкого ей было бы приятнее получить колбасу, сыр или сертификат на массаж. Самым запоминающимся подарком за годы работы для неё стал фен.

Воспитатель из Нового Уренгоя Юрий Мурылев за время работы подарков не получал. При этом у него есть собственная мастерская детских деревянных игрушек, поэтому больше всего ему пригодились бы материалы для работы. Такой подарок позволил бы не покупать расходники. Подходящим вариантом он также считает сертификат на маркетплейс.

«Хотелось бы, чтобы дарили что-то именно для мастерской. Было бы здорово не покупать какие-то расходники за свои деньги — это стало бы лучшим подарком и облегчило мою участь закупщика», — объяснил Мурылев.

Он добавил, что сертификат тоже стал бы универсальным вариантом, однако сумма должна оставаться такой, чтобы подарок нельзя было расценить как взятку.

Воспитатель из села Стародубское Сахалинской области Полина Крылова не составляет список желаемых подарков и прежде всего ценит благодарность родителей. Из вещей, которые постоянно нужны в работе, она назвала офисную бумагу, маркеры, краски и клей. Особенно часто воспитателям приходится покупать бумагу для развивающих заданий и наглядных материалов.

«Всё остальное: сладости, кофе, сертификаты — это уже про тепло и эмоции, и это тоже очень приятно. Главное, чтобы подарок был от души», — добавила Крылова.

Для воспитателя из Красноярска Марины Моргуновой нынешний профессиональный праздник станет первым: работать в детском саду она начала 1 июня. Она считает, что родителям не стоит тратить большие суммы. Кружки и конфеты она не хотела бы получать постоянно, а вот цветы считает приятным знаком внимания. Из практичных вариантов Моргунова выбрала бы сертификат в магазин косметики или другую торговую сеть.

«При этом я бы не хотела, чтобы родители сильно тратились на подарки. Для меня гораздо важнее само внимание и то, что родители хотят поздравить. Даже небольшой букет или что-то сделанное/выбранное с душой будет приятно», — поделилась воспитатель.