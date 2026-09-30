Четыре американских конгрессмена призвали администрацию Дональда Трампа усилить санкции против России и отказаться от их смягчения. Совместное заявление опубликовано на сайте конгрессвумен Марси Каптур.

Авторы обращения рассчитывают на первый раунд новых ограничений до 18 октября. Они называют эту дату первым сроком, предусмотренным законом Линдси Грэма об «адских санкциях» против России и Ирана, и призывают Белый дом полностью реализовать документ.

Обращение подписали Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Джо Уилсон — сопредседатели двухпартийной группы поддержки Украины в Конгрессе. Поводом стали публикации о возможном смягчении американских санкций в обмен на освобождение Россией политических заключённых. По мнению законодателей, ослабление ограничений продлит конфликт на Украине.

«Мир в Европе можно достичь только благодаря силе», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков отверг сведения о переговорах с США по смягчению санкций в обмен на освобождение заключённых. Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос о том, обсуждалась ли такая схема между Москвой и Вашингтоном.