Тольятти подвергся массированной атаке, системы жизнеобеспечения не нарушены
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Тольятти минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. По предварительным данным, среди жителей пострадавших нет, сообщил глава города Илья Сухих в своём Telegram-канале.
«Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. На местах падения беспилотников работают экстренные службы», — уточнил мэр.
Сухих поблагодарил военнослужащих подразделений ПВО и бойцов отряда «БАРС-Крылья» за отражение воздушного налёта. Количество сбитых над городом беспилотников он не уточнил.
Глава Тольятти также напомнил о запрете на распространение сведений о последствиях атаки. При обнаружении обломков дронов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ вновь попытались атаковать промышленные предприятия Самарской области. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, за минувшую ночь российские военные и бойцы отряда «БАРС-Крылья» уничтожили в регионе более двух десятков беспилотников. Предварительно, погибших и пострадавших нет.