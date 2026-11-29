Тольятти минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. По предварительным данным, среди жителей пострадавших нет, сообщил глава города Илья Сухих в своём Telegram-канале.

«Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. На местах падения беспилотников работают экстренные службы», — уточнил мэр.

Сухих поблагодарил военнослужащих подразделений ПВО и бойцов отряда «БАРС-Крылья» за отражение воздушного налёта. Количество сбитых над городом беспилотников он не уточнил.

Глава Тольятти также напомнил о запрете на распространение сведений о последствиях атаки. При обнаружении обломков дронов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.