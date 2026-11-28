ВСУ вновь нацелились на промышленное сердце Самарской области — наши защитники не подвели
Федорищев: ВСУ попытались атаковать промышленные объекты Самарской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В ночь на 28 ноября ВСУ предприняли очередную попытку атаковать промышленные объекты Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в «Максе».
«По оперативной информации, погибших и пострадавших нет», — уточнил глава региона.
Федорищев поблагодарил военнослужащих, участвовавших в отражении нападения. Жителям напомнили о необходимости обращаться по номеру 112 при обнаружении обломков беспилотников. Губернатор также подчеркнул, что в области продолжает действовать запрет на публикацию фотографий и видеозаписей последствий атак ВСУ.
Накануне в Новокуйбышевске завершили восстановление остекления жилых домов и детского сада, пострадавших при предыдущем налёте. Повреждённые оконные проёмы закрыли временными конструкциями.