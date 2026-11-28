В ночь на 28 ноября ВСУ предприняли очередную попытку атаковать промышленные объекты Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в «Максе».

Федорищев поблагодарил военнослужащих, участвовавших в отражении нападения. Жителям напомнили о необходимости обращаться по номеру 112 при обнаружении обломков беспилотников. Губернатор также подчеркнул, что в области продолжает действовать запрет на публикацию фотографий и видеозаписей последствий атак ВСУ.