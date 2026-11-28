Отражённая российскими силами ПВО в ночь на 28 ноября атака украинских беспилотников стала одной из крупнейших за всё время. К такому выводу пришёло Life.ru, проанализировав статистику Минобороны РФ.

Минувшей ночью военные нейтрализовали 1246 летательных аппаратов самолётного типа. География перехватов охватила 16 территорий, включая центральную часть страны, Поволжье, южные регионы, Крым и Башкортостан.

Больше воздушных целей, согласно приведённой агентством статистике ночных атак, было уничтожено 17 ноября — 1441 беспилотник. Сутками ранее расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 1336 аппаратов, а в ночь на 29 октября — 1214.

Напомним, 17 ноября российские силы ПВО обновили рекорд по количеству сбитых беспилотников за сутки, уничтожив 2256 воздушных целей. Предыдущий максимум, зафиксированный днём ранее, составлял 2049 дронов. Одним из основных направлений массированного налёта стал Московский регион. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за 14 часов в его сторону направлялись около 800 беспилотников.