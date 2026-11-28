Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 28 ноября перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников самолётного типа. Об итогах отражения массированной атаки сообщило Минобороны РФ.

В сводку оборонного ведомства также вошли Ростовская, Волгоградская, Саратовская и Самарская области, Краснодарский край, Московский регион, Крым и Башкортостан. Распределение сбитых аппаратов по отдельным территориям не приводится.

За ночь ВСУ пустили на Москву 492 БПЛА, силы ПВО сбили 123 на подлёте к столице

За ночь ВСУ пустили на Москву 492 БПЛА, силы ПВО сбили 123 на подлёте к столице

Так, ранее губернатор Владислав Шапша сообщил об уничтожении 120 украинских беспилотников над Калужской областью этой ночью. На окраине областного центра повреждения получил дачный дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Над Ростовской областью ликвидировали 50 дронов, над Тульской — 27, над Воронежской — восемь.