От Москвы до Башкирии: ВСУ бросили 1246 беспилотников в ночную атаку на 16 регионов
Воздушный щит России за ночь нейтрализовал 1246 БПЛА от Тулы до Башкирии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 28 ноября перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников самолётного типа. Об итогах отражения массированной атаки сообщило Минобороны РФ.
Воздушные цели нейтрализовали над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской и Тульской областями.
В сводку оборонного ведомства также вошли Ростовская, Волгоградская, Саратовская и Самарская области, Краснодарский край, Московский регион, Крым и Башкортостан. Распределение сбитых аппаратов по отдельным территориям не приводится.
Так, ранее губернатор Владислав Шапша сообщил об уничтожении 120 украинских беспилотников над Калужской областью этой ночью. На окраине областного центра повреждения получил дачный дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Над Ростовской областью ликвидировали 50 дронов, над Тульской — 27, над Воронежской — восемь.