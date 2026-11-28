Воздушные цели перехватили над Боровским, Дзержинским, Жуковским, Малоярославецким и Сухиничским муниципальными округами. По предварительным данным, на окраине Калуги упавшие обломки одного из аппаратов повредили кровлю и остекление дачного дома.

Напомним, с начала суток 28 ноября режимы воздушной угрозы вводились в 13 субъектах России. Над Ростовской областью уничтожили 50 беспилотников, над Тульской — 27. Ещё восемь аппаратов нейтрализовали в Воронежской области. Кроме того, с вечера пятницы на подлёте к Москве сбили 48 дронов. На местах падения обломков работают экстренные службы.