Число беспилотников, уничтоженных на подлёте к Москве с вечера 27 ноября, достигло 48. О перехвате ещё 15 дронов сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Ранее Life.ru сообщал, что за день 27 ноября российские силы ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника самолётного типа. По данным Минобороны РФ, воздушные цели были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областями.